Milan, due soggetti arabi interessati al 25-30% della società

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro societario del Milan e spiega come siano riprese le voci sul possibile ingresso nel club di un socio di minoranza. In particolare sarebbe in arrivo una proposta di due soggetti arabi interessati al 25-3'% del club. Elliott per il momento non conferma, anche perché non è chiara la valutazione che il fondo americano darebbe a questo 'pacchetto' di minoranza.