© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il Milan continua a cercare un esterno d'attacco. Le soluzioni sono due: Carrasco o Deulofeu. La strada che porta al belga è in salita, considerati i costi dell’eventuale operazione. C’è da dire, però, che l’affare Piatek, economicamente, non ha rappresentato un esborso particolare (sul polacco sono stati girati i soldi messi in preventivo per il riscatto di Higuain), quindi un altro colpo è ancora possibile.