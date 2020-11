Milan, due strade per confermare Brahim Diaz ma il Real Madrid chiede 25 milioni di euro

Nelle prossime settimane il Milan ha in programma di incontrare il Real Madrid per provare a introdurre un diritto di riscatto nell'accordo, per il momento fermo al prestito secco stipulato in estate, per Brahim Diaz. Per fare ciò, il Milan potrebbe proporre due strade, una è quella del rinnovo del prestito per un'altra stagione, l'altra quella dell'acquisto a titolo definitivo al termine di quella attualmente in corso. I Blancos però valutano il fantasista non meno di 25 milioni di euro e senza certezze relative a una partecipazione alla prossima Champions, i rossoneri non hanno intenzione di impegnarsi in una spesa del genere. Al giocatore piacerebbe restare al Milan e da qui partirà la trattativa che difficilmente potrà risolversi in breve tempo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.