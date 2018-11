© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic si avvicina al ritorno al Milan e La Gazzetta dello Sport di questa mattina spiega le due possibili strade che potrebbero portare lo svedese alla corte di Rino Gattuso. La prima è quella di chiedere un'aspettativa ai Los Angeles Galaxy per tornare in Serie A per i prossimi sei mesi mentre la seconda è la rescissione contrattuale con il club statunitense per legarsi ai rossoneri direttamente per un anno e mezzo. Oltre a questo Ibra deve anche risolvere il rapporto con gli sponsor che in America gli garantiscono 2 milioni di euro.