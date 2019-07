Milan, durante l'incontro con la SEG s'è discusso anche di Depay

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, nell'incontro di ieri tra il Milan e i rappresentanti dell'agenzia SEG hanno discusso anche di Memphis Depay, attaccante del Lione che nei mesi scorsi non aveva nascosto l'intenzione di cambiare aria. L'olandese, inoltre, potrebbe essere la soluzione per l'attacco di Marco Giampaolo, non del tutto convinto della compatibilità fra Piatek e André Silva. Nella scorsa stagione Depay, classe 1994, ha segnato 10 reti in 34 partite di Ligue 1.