Milan e Atalanta, per evitare il coprifuoco basterà mostrare il biglietto

Le partite di Milan e Atalanta in Europa possono rientrare - seppur per qualche decina di minuti - nell'orario del coprifuoco. Per questo la Regione Lombardia ha pensato a chi andrà allo stadio: ai tifosi basterà esibire il biglietto per avere l'autorizzazione per fare ritorno alle proprie case dopo la partita.