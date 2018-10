Milan, è caccia al rinforzo in attacco: viva la suggestione Ibrahimovic

© foto di Insidefoto/Image Sport

La necessità di far giocare insieme Cutrone e Higuain ha spinto Gennaro Gattuso a cambiare sistema di gioco. Contro la Sampdoria il Milan si è schierato con il 4-4-2 e il tecnico rossonero ha sicuramente tratto buone indicazioni nel match vinto per 3-2 a San Siro. Se il modulo convince da una parte, dall'altra c'è un problema evidente a livello di rosa: il Milan non ha alcun ricambio in avanti, avendo a disposizione solo due punte di ruolo. Le cessioni di Kalinic, André Silva e Bacca in estate hanno lasciato un vuoto che la dirigenza proverà a colmare a gennaio, soprattutto se si deciderà di proseguire sulla strada dei due attaccanti. E in questo senso, riporta Tuttosport, il nome più gettonato resta quello di Zlatan Ibrahimovic, alla ricerca di una nuova sfida dopo le delusioni americane (i Los Angeles Galaxy hanno mancato la qualificazione ai playoff). Un sogno, una grande suggestione che potrebbe diventare realtà.