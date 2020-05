Milan, è countdown Ibra: nel weekend in Italia, poi il faccia a faccia con Gazidis

È iniziato il countdown per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic: ieri il Milan ha ripreso a lavorare a Milanello e lo svedese, salvo sorprese, è atteso in città fra domani e domenica, poi dovrà rimanere a casa in quarantena per le due settimane previste dai protocolli medici. Tempo che potrà sfruttare per incontrare la società, in primis l’ad Ivan Gazidis per parlare di futuro. Se Ibra dovesse prendere in considerazione la possibilità di restare, è perché il Milan glielo proporrà, ma non è da escludere che lo svedese, alla soglia dei 39 anni, possa non rientrare nei programmi di una società che punterà sempre di più sui giovani e che il fondo Elliott vorrebbe affidare, nella sua guida tecnica, al tedesco Ralf Rangnick, abituato a lavorare con giocatori di prospettiva: lo rivela l'edizione odierna di Tuttosport.