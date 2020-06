Milan e Fiorentina, dalla Francia: su Thiago Silva c'è anche l'Olympique Lione

Novità direttamente da L'Equipe sul conto di Thiago Silva. L'esperto centrale del PSG, pronto ad abbandonare il club parigino alla scadenza del suo contratto, è un nome che in Italia avrebbe trovato il gradimento di Fiorentina e Milan, per un suo ritorno in rossonero, anche se le squadre italiane non sono da sole. C'è infatti, come noto, anche l'Everton, ed oggi ci sarebbe da fare i conti pure con l'Olympique Lione, interessatosi a Thiago Silva anche se potenzialmente non sicuro di voler investire le cifre di cui si parla per il calciatore.