© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pochi minuti dopo il triplice fischio i dirigenti di Genoa e Milan, riporta 'Sky', si sono incrociati per fissare il summit per definire il passaggio in rossonero di Krzysztof Piatek. Il calciatore polacco quest'oggi era ancora a Genova e non a Milano, come circolato sui social nel primo pomeriggio.