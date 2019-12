Milan e Ibra, lo strappo alla regola di Elliott

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il motto di Elliott, portato avanti dall’amministratore delegato Ivan Gazidis, è stato sempre “puntare su giovani talenti”. Una strategia chiara fin dai primi giorni, da quando il fondo ha preso in mano il club. Ma è anche vero che lo stesso A.D aveva dichiarato un paio di mesi fa, durante un’assemblea degli azionisti, che i rossoneri sarebbero stati pronti a fare un’eccezione per un campione in là con l’età.

L’unica vera grande eccezione è Zlatan Ibrahimovic, l’unico strappo alla regola che la proprietà ha voluto attuare rispetto alla politica dei giovani. Lo svedese non è più un ragazzino, ma la sua esperienza potrebbe essere fondamentale per la crescita dei giocatori al Milan, decisivi per alcuni talenti che non hanno una guida in campo. L’attaccante oltre ad essere un elemento determinante in attacco, per la sua fisicità e la sua cattiveria agonistica, sarà un leader nel fragile gruppo di giocatori che ha Stefano Pioli. Con lui la squadra spera di mettere in pratica un girone di ritorno dignitoso, per provare l’assalto all’Europa. In caso di fallimento Ibra sarà comunque tutelato per un eventuale rinnovo contrattuale in base a delle opzioni inserite nel contratto, ovvero gol e presenze da qui a giugno prossimo. Il secondo matrimonio tra Ibra e il Milan sta per realizzarsi, per la gioia di migliaia di tifosi rossoneri che da anni sognavano il suo ritorno a Milano.