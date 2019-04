Milan e Inter, 700 milioni per lo stadio: 2023/24 la prima stagione

Continuano i lavori, per il momento solo teorici, per il nuovo stadio di Milan e Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'investimento sarà di 700 milioni di euro complessivi e per avere il nuovo impianto, anche se resta da capire l'area dove verrà costruito, le due milanesi dovranno attendere almeno 4 anni: 18 mesi serviranno per ottenere le autorizzazioni mentre altri 30 per i lavori. In teoria sarebbe la stagione 2023/24 la prima nella quale le due squadre potrebbero scendere in campo all'interno del nuovo stadio.