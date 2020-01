© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si profila un derby tra Milan e Inter per un giovane talento inglese. Secondo le informazioni riportate dal Times, i due club milanesi avrebbero messo nel mirino Matthew Longstaff, centrocampista classe 2000 che milita nel Newcastle. Il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e per ora non c'è un accordo per l'eventuale rinnovo.