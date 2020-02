Milan e Inter, luce sul nuovo stadio. La chiave è tenere parte di San Siro

Passi in avanti per la costruzione del nuovo stadio. Milan e Inter nelle ultime settimane hanno provato ad accontentare le richieste del sindaco Giuseppe Sala, soprattutto eliminando dal progetto del nuovo impianto sportivo la completa demolizione dello stadio San Siro. I rapporti sono tornati ad essere buoni con Palazzo Marino da quando i due club hanno provato ad andare in contro alle richieste del sindaco, che non voleva essere ricordato come colui che aveva dato l’ok per l’abbattimento del Meazza, considerato monumento storico nel mondo.

La chiave di tutto resta il mantenimento di una parte dell’attuale stadio, e non la completa demolizione. Milan e Inter hanno rivisto i loro piani e quello sottoposto negli ultimi giorni accontenta tutte le parti in causa. L’idea è giocare nel nuovo impianto a pochi passi da San Siro che però verrà lasciato parzialmente per permettere altre attività sportive. Si creerebbe una vera e propria cittadella dello sport con tanto verde e spazi di aggregazione.

Si dovrà discutere ancora sulle volumetrie, le cui richieste sono state giudicate eccessive, ma ora c’è maggiore ottimismo. Le squadre stanno portando una proposta più elaborata, e su quell’area costruiranno hotel, uffici, cinema e centri commerciali, ovvero tutto ciò che gli permetterà di rientrare dell'investimento dello stadio. I costi per la realizzazione supereranno gli 1,2 miliardi di euro, (divisi a metà tra le due società), e l’impianto avrà un massimo di 60 mila posti. Nei prossimi giorni ulteriori sviluppi per provare ad accelerare i tempi e cominciare a realizzare un progetto a cui Milan e Inter tengono tantissimo.