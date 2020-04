Milan e Inter non convinte dall'ipotesi di non giocare a San Siro: rispetta le garanzie chieste

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, spiega che Inter e Milan non sono convinte dall'ipotesi di non dover giocare a San Siro in caso di ripartenza della Serie A. Tra le ipotesi al vaglio c'è infatti quella di far giocare alle formazioni lombarde e torinesi gare in campo neutro. I club milanesi, però, spiegano che il Meazza offre garanzie di sicurezza e isolamento secondo il protocollo previsto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.