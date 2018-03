Milan e Inter, rientrano i croati. Trattenuti Rog, Badelj e Strinic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buone notizie per Milan, Inter e Juventus in vista delle prossime sfide. La Croazia ha infatti deciso di rimandare a casa Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Mario Mandzukic e Nikola Kalinic. I giocatori torneranno in Italia dopo la sconfitta in amichevole negli Stati Uniti contro il Perù. È la stessa federazione croata a comunicarlo ufficialmente, "in accordo con i loro club e dopo avere verificato le condizioni dei giocatori" i giocatori torneranno in Italia. Notizia meno lieta per Sarri, Pioli e Giampaolo visto che rimangono in Nazionale Marko Rog, Milan Badelj e Ivan Strinic. Per loro, il ritorno in Italia è previsto per la fine della prossima settimana, a ridosso delle partite di sabato 31 marzo. Il campionato passa anche dalla sosta delle Nazionali.