Milan e Juve, idea Savic per la difesa: può lasciare l'Atletico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefan Savic può lasciare l'Atletico Madrid. Lo spiega beINSports che spiega di come il centrale montenegrino, nonostante sia un titolare della formazione di Diego Pablo Simeone al netto degli infortuni, potrebbe salutare i Colchoneros. Tante le formazioni sulle sue tracce: in Inghilterra è monitorato dal Manchester City. In Italia, invece, piacerebbe sia al Milan che alla Juventus coi rossoneri che avrebbero già iniziato ad approfondire i contatti.