Milan e Juve, in Francia sicuri: Rabiot rinnoverà a breve col PSG

© foto di J.M.Colomo

Adrien Rabiot è sempre più vicino al rinnovo con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riporta Canal + France, infatti, l'accordo tra le due parti è ormai vicino e il centrocampista francese prolungherà il suo contratto con il PSG per almeno altre tre stagioni. Una brutta notizia per Barcellona, Milan e Juventus che da tempo stanno cercando di prenderlo a parametro zero. L'ufficialità del rinnovo potrebbe già arrivare nei prossimi giorni.