Milan e Juve, occhi puntati sul centrocampista del Monaco Tielemans

© foto di Gaetano Mocciaro

Milan e Juventus seguono con grande interesse Youri Tielemans. Il centrocampista classe '97 è reduce da una stagione sfortunata col Monaco, a lungo fermo ai box per infortunio, e aspetta la vetrina del Mondiale per rilanciarsi. Una rassegna in cui rossoneri e bianconeri lo monitoreranno con massima attenzione.