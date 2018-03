Milan e Juve su Wilshere, Wenger: "Spero rinnovi, ma ad oggi è libero"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Interrogato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan, l'allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger ha così risposto alla domanda relativa al rinnovo di contratto di Jack Wilshere, calciatore in scadenza che in Italia piace alla Juventus e proprio ai rossoneri: "Quante possibilità ci sono che rinnovi? Non lo so, ma Jack sarà libero a fine stagione. Gli abbiamo fatto una proposta perché vorrei che rimanesse in futuro. Questo è quello che voglio e spero che lo farà".

