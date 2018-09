© foto di Imago/Image Sport

Intervistato dai colleghi francesi di RMC Sport, l'allenatore del PSG Thomas Tuchel ha mostrato di non aver alcuna intenzione di perdere Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a fine giugno e obiettivo di Milan, Juventus e Barcellona: "Adrien mi piace molto, ha sempre dato tutto per il PSG. Si può adattare a qualsiasi sistema di gioco e, se sta bene fisicamente, è essenziale per il nostro calcio. Ha un gran potenziale, oltre a essere un prodotto del nostro settore giovanile".