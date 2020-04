Milan, è l'anno di Theo Hernandez: sogna la Francia e adesso vale già il doppio

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola traccia il profilo di uno dei giocatori che meglio hanno fatto al primo anno in Serie A in questa stagione. Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, media voto alta, gol a grappoli e ora un obiettivo: quello di conquistare una maglia all'Europeo del 2021 con la sua Francia. Un tersoro per il club rossonero, preso in estate per 20 milioni di euro, adesso ne vale almeno il doppio. 5 gol in campionato: nel mirino c'è anche il record di 9 reti in stagione di un difensore rossonero come Aldo Maldera nel 1979.