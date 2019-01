Milan e Napoli se la giocano ma non pungono. 0-0 dopo i primi 45'

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Termina in equilibrio, come è giusto che sia visto quanto le squadre hanno messo in campo, il primo tempo della sfida di San Siro tra Milan e Napoli. Rossoneri che si fanno preferire per ritmo, mentre gli ospiti hanno avuto l'occasione di gran lunga più pericolosa, con Callejon, dopo pochissimi minuti. Ma andiamo con ordine.

Come era lecito aspettarsi leggendo le formazioni, il Napoli difende attaccando: pressing altissimo per non far ragionare il Milan neanche in difesa, mentre i rossoneri si affidano agli sfondamenti centrali grazie a Bakayoko-Kessie e alla qualità di Paquetà. E' subito Napoli: lungo cross dalla linea laterale di Fabian, Callejon si coordina alla perfezione e conclude sul primo palo, trovando Donnarumma attento. Bella risposta dei rossoneri, che si affidano anch'essi alla qualità: triangolo tra Paquetà e Calahanoglu, palla in verticale per Cutrone che conclude però a lato. La gara decelera leggermente, ma le squadre continuano ad affrontarsi a viso aperto, senza timori: la condizioni fisica è ottima, ma gli episodi decisivi sono sempre dietro l'angolo. A questo proposito, Romagnoli è bravissimo ad anticipare Koulibaly in area di rigore, col senegalese che di petta si era sistemato il pallone prima di colpire su fendente di Zielinski da destra. Nei rossoneri Calhaloglu è tra i più attivi, ma anche una immensa fonte di palloni recuperati per il Napoli.