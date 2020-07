Milan e Napoli su Rashica, ds Werder Brema: "Trattativa con un club. Partirà sicuramente"

Il direttore sportivo del Werder Brema Frank Baumann ha parlato alla Bild del futuro di Milot Rashica, attaccante classe '96 che piace molto a Napoli e soprattutto Milan: "Intorno a Rashica c'è sicuramente grande movimento, siamo in trattativa per lui con un club. Dobbiamo iniziare a convivere col fatto che il prossimo anno non giocherà qui con noi. Ma di certo non lo venderemo per una cifra inferiore al suo valore".