Milan e Napoli su Torreira. L'agente: "È a disagio nel suo nuovo ruolo"

Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, ha parlato al Sun del suo assistito: "Il cambio ruolo lo ha turbato. Non è più a suo agio e spero che le cose cambino. Nulla contro l'Arsenal per il quale abbiamo solo parole di ringraziamento. Non mi sono mai seduto al tavolo con alcun club per parlare di un suo trasferimento e questo per il rispetto che abbiamo per i Gunners. Abbiamo parlato col general manager e ci ha detto che Torreira non è in vendita". Milan e Napoli sono sulle tracce dell'uruguayano, valutando l'idea del prestito di 18 mesi a partire da gennaio.