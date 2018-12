Milan e Parma non si fanno male nei primi 45'. Ma l'intensità è alta

© foto di PHOTOVIEWS

Termina sul pari il primo tempo di Milan-Parma, un risultato tutto sommato giusto per quanto visto a San Siro: ospiti meno mavrorieri e padroni di casa superiori nel possesso palla, ma le occasioni finali sono capitati proprio ai ducali. Gara sin da subito godibile e ad alta intensità: Cutrone prova il tiro dopo pochi minuti e lo stesso fa Grassi nell'area opposta, ma è la posizione di Kessié a dare molto fastidio alla retroguardia gialloblù: Barillà fatica a contenere il diretto avversario che spesso crea pericolo con inserimenti e tiri dalla media distanza. Il Parma si abbassa tanto e soffre l'aggressività di un Milan in eccellenti condizioni atletiche, tentando qualche sporadica ma inoffensiva ripartenza. Al contrario il Milan è insidioso con grande continuità: Suso fa fuori l'ex Trapani e con il sinistro conclude a fil di terreno, Sepe si rifugia in corner. La risposta crociata arriva su calcio piazzato: Scozzarella scodella al centro, Gagliolo si libera e colpisce quasi senza staccare, lambendo il palo alla destra di Donnarumma.