Milan e Parma su un gioiello della Vastese: il 2003 Cavuoti

Nicolò Cavuoti, centrocampista di appena sedici anni, è stato lanciato senza timori nel campionato di Serie D dal tecnico della Vastese Marco Amelia: il giocatore sta conquistando tutti a suon di prestazioni. Non è un caso che sia finito sui taccuini di tanti osservatori di club importanti stando a NotiziarioCalcio. Pare sia stato lo stesso Amelia a segnalarlo al Milan, ed il giovane sarà in prova al centro sportivo di Vismara con le giovanili del Diavolo fino da lunedì e fino al prossimo giovedì. Non ci sono solo i rossoneri sul ragazzo, anche il Parma ha prenotato un provino con Cavuoti.