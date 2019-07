© foto di Federico De Luca

Testa a testa tra Milan e Roma per Jordan Veretout. Potrebbero essere 48 ore decisive per la cessione del francese che avrebbe sentito già Paolo Maldini, spiega Tuttosport, che gli avrebbe spiegato il progetto del club. Non è il solo: dall'altra parte c'è la Roma, staccato invece il Napoli. Il Milan propone 15 milioni di euro più il cartellino di Lucas Biglia. La Roma vorrebbe proporne 5-7 più Gregoire Defrel. Entrambe le proposte però al momento non soddisfano la dirigenza della Fiorentina.