Milan e Roma, il ds dello Schalke 04: "Meyer non rinnoverà con noi"

Christian Heidel, direttore sportivo dello Schalke 04, ha parlato del futuro di Max Meyer, centrocampista classe classe '95 in scadenza di contratto col club di Gelsenkirchen e seguito in Italia sia dalla Roma che dal Milan: "Possiamo e dobbiamo aspettarci che Max possa lasciare il nostro club la prossima estate. Al momento non c’è una trattativa per il rinnovo né la volontà di Max di discutere un nuovo contratto".