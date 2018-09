Milan e Roma, il Fluzão apre per P. Guilherme: "Via con l'offerta giusta"

© foto di Imago/Image Sport

Pedro Abad, presidente del Fluminense, ha aperto le porte all'addio del talentoso attaccante Pedro Guilherme, obiettivo di Milan, Roma e Real Madrid, in un'intervista a Globoesporte: "La nostra realtà finanziaria non è buona, non è una novità per nessuno. Per quanto riguarda Pedro, per chiudere una trattativa è necessaria la volontà delle tre parti, i due club e il giocatore. Se non c'è stato un accordo in passato è perché una delle tre componenti è mancata. Se dovesse arrivare un'offerta che piace a tutti, la cosa andrà avanti. In questo momento però il mercato è chiuso e, se succederà qualcosa, sarà solo a fine anno". Per il classe '97 si è parlato anche di Milan e Roma.