Milan e Roma sul brasiliano Pedro. La Fluminense lo cede per 20 mln

L'attaccante del Fluminense Pedro è la nuova stella del campionato brasiliano. Non a caso stanno arrivando diverse offerte al tavolo del club carioca: Globoesporte fa sapere che è stato detto "no" recentemente a Bordeaux e Monterrey, con i messicani che si sono spinti fino a 20 milioni, cifra di gran lunga inferiore ai 50 milioni della clausola rescissoria, ma che avrebbe accontentato la Flu. A dire "no" al trasferimento è stato l'attaccante, classe 1997 e attualmente capocannoniere del Brasileirão. Anche Milan e Roma sono state accostate al giocatore.