© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giusto sottolineare le prestazioni ed il rendimento di Theo Hernandez: vero volto sorridente di un Milan che ha vissuto un avvio di stagione che di divertente ha ben poco. Contestualmente ai complimenti al terzino preso dal Real Madrid, tuttavia, è opportuno spingersi in valutazioni ulteriori che raccontano come le tre reti dell’ex merengue rappresentino lo score più importante della squadra al pari di Piatek, che del Milan dovrebbe rappresentare la punta di diamante ed il bomber assoluto. Da qui partono le riflessioni legate al mercato, e che obbligano a prendere ancora più sul serio le voci che dall’Inghilterra raccontano di una scelta effettuata, quella di Zlatan Ibrahimovic di sposare il rossonero. Un matrimonio inevitabile per le esigenze di Pioli e le ambizioni di raddrizzare, per quanto possibile, una classifica che nonostante tutto continua a piangere. E se l’assist figurato arriva da Hernandez, ecco che immaginare un duetto con Ibra può davvero aiutare ad incrementare il sorriso dei milanisti delusi.