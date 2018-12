Milan e Torino non si fanno male: 0-0 a San Siro. Gattuso a -3 dall'Inter

0-0 a San Siro tra Milan e Torino nel posticipo della 15^ giornata.

Milan e Torino non si fanno male, come si suol dire, non guadagnano posizioni nella corsa alla Champions League ma non ne perdono neanche: a San Siro la gara che chiude il programma della 15^ giornata del calendario di Serie A finisce infatti sullo 0-0. Molto meglio i granata nel primo tempo, assalto poco convinto dei padroni di casa nel finale, pareggio giusto per un punto che non serve e non dispiace a nessuno. Insufficienti quasi tutti gli attaccanti in campo.

ASSENZE, RITORNI E SCELTE -

Gattuso ritrova Higuain e non ci pensa unn secondo: il Pipita torna subito titolare, al fianco di Cutrone. In difesa, Abate difensore centrale con Zapata per emergenza assoluta e che in casa Milan ormai dura da parecchio tempo. Tutt'altra situazione per il Torino di Mazzarri, che sceglie ancora una volta di mandare in panchina Zaza in attacco e sulla fascia destra preferisce Aina a De Silvestri.

QUARTO D'ORA GRANATA -

Parte meglio il Torino, nettamente meglio. Al 5' Falque incorna da due passi su cross da sinistra: miracolo di Donnarumma che con una grande reazione d'istinto mette in angolo. Cutrone e Suso provano ad accendere la manovra dei rossoneri, ma dodici minuti dopo sono sempre i granata, chiaramente in superiorità numerica a centrocampo, a sfondare. Sempre a sinistra: cross di Rincon, Belotti spara alto (ma non era semplice) da pochi metri.

LA FAME DEL PIPITA -

Se a Madrid il Pipa Benedetto sblocca il Superclasico contro il River Plate, a Milano c'è un Pipita che ha tanta fame di tornare al gol, fin troppa. L'ex Juve vanifica in tre modi diversi almeno tre ripartenze dei suoi: prima si intestardisisce e non serve Suso, poi lo serve e lo spagnolo sbaglia. Nella coppia d'attacco rossonera, meglio Cutrone, che fa sponde alla Higuain e tiene in ambasce la difesa granata.

ANCORA DONNARUMMA, GIALLO VAR -

Scavallato il 40' torna protagonista Donnarumma, che con la punta delle dita mette a lato un tiro da fuori di Belotti, più ispirato che in altre occasioni. Poi sale in cattedra, anzi no, il VAR: tiro di Higuain dalla lunetta in pieno recupero del primo tempo, Nkoulou devia, forse col braccio. Orsato rivede l'azione, ma la deviazione del difensore francese è col fianco: nessun rigore, sarebbe calcio d'angolo per il Milan ma il fischietto di Schio non concede neanche quello. E si torna così negli spogliatoi, con lo stesso risultato del primo minuto di gioco, il Torino più pericoloso del Milan ma senza sbloccare la partita.

SUONALA ANCORA SAM -

L'inizio della ripresa è la fotocopia dell'avvio della gara. Parte molto bene il Torino, che spinge sull'acceleratore senza però, in questo caso, impegnare concretamente Donnarumma. Tra i più ispirati dei granata, Falque, Meité e Baselli; in generale, è a centrocampo che la squadra di Mazzarri conduce la partita senza farla sua. Il Milan, da parte sua, fatica a far girare la manovra a centrocampo: Calhanoglu cresce rispetto a un primo tempo dimenticabile, ma non basta a sovvertire l'andamento della gara.

LA FAMOSA GIRANDOLA DEI CAMBI -

La speranza dei tifosi presenti a San Siro è che a un certo punto Gattuso e Mazzarri decidano che questo 0-0, che fa como a entrambi, risulti invece sgradito a entrambi. Ringhio toglie il turco per cercare la velocità di Castillejo, Mazzarri risponde togliendo i due migliori in campo: prima fuori Falque per Zaza, poi Baselli per Lukic.

CUTRONE NON È ROMAGNOLI -

Il Milan aspetta il gol nel finale, specialità del capitano Romagnoli. Che però è assente per infortunio: prova a farne le veci Cutrone, che però spreca in maniera incredibile un bell'assist di tacco di Zapata. Higuain si fa sentire e non vogliamo immaginare lo sfogo dell'argentino nei confronti del giovane collega dopo il triplice fischio.

CONTI RESTA IN PANCHINA, MAZZARRI ALLONTANATO -

Per tutto il secondo tempo San Siro ha atteso, oltre a un gol (o magari anche solo un tiro in porta), l'esordio stagionale di Andrea Conti, che ha iniziato a riscaldarsi al rientro delle squadre dagli spogliatoi. Niente da fare, l'esterno ex Atalanta rimane in panchina a seguire i poco convinti tentativi dei suoi compagni di sbloccare la partita. Spettatore da lontano, invece, Walter Mazzarri, allontanato da Orsato per proteste dopo un fallo su Zaza non fischiato. Ultimo brivido nel finale: Djidji salva sulla linea su Higuain.

Il tabellino

MILAN-TORINO 0-0

Ammoniti: 7' Abate, 38' Zapata nel Milan. 16' Nkoulou, 35' Izzo, 70' Baselli nel Torino.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu (dal 71' Castillejo); Cutrone, Higuan. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; Aina, Rincon, Baselli (dall'81' Lukic), Meitè, Ansaldi (dall'89' Berenguer); Iago Falque (dal 69' Zaza), Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.