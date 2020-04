Milan, è un attacco asfittico: 28 gol in 26 gare di serie A. Mai così pochi da 33 anni

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il problema del gol in casa Milan. Con 28 reti realizzate in 26 giornate, i rossoneri hanno infatti il quindicesimo attacco del campionato.

Record negativo - Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, se la classifica risulta ancora in qualche modo confortevole è grazie alla tenuta difensiva (34 reti subite, proprio come l’Atalanta). Ma in avanti le cose non vanno per niente bene. Il dato di quest’anno, infatti, è il peggiore, per il Milan, nell’era dei tre punti. Per trovare un numero più basso rispetto agli attuali 28 gol bisogna tornare indietro addirittura di 33 anni, ovvero alla stagione 1986-87, quando furono 26.

Cambiare marcia - È tornato Ibra, ma - nonostante un impatto più che positivo - a 38 anni non gli si può chiedere la luna. Ma che fine avrebbe fatto il Milan senza l’esplosione di Rebic nel 2020? Bella domanda... Una cosa è certa: per avere ancora una minima speranza di approdare in Europa, le punte rossonere dovranno cambiare marcia (al momento i gol degli attaccanti sono solo 16 sui 28 complessivi).