Milan, ecco il Ringhio che tutti conoscono

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

“Voglio vedere 23 cani rabbiosi con voglia di riscatto". La metafora è quella giusta, il Milan deve dimostrare sul campo di poter ribaltare il momento complicato con grinta e attaccamento alla maglia. Rino Gattuso in conferenza stampa prima della sfida decisiva contro la Samp è apparso rigenerato, rispetto all’allenatore quasi rassegnato che ha parlato dopo la batosta contro il Betis in coppa. Il Gattuso angosciato e scoraggiato ha lasciato il posto a un Rino grintoso e voglioso di riscattarsi. Il Ringhio che tutti conosciamo, un allenatore che sarebbe disposto anche a mettere da parte i propri concetti tattici pur di vedere in campo una squadra libera mentalmente di esprimersi al massimo: “Pur di vincere questa partita sono disposto a sacrificare anche la tattica, stiamo facendo fatica anche perché stiamo cercando troppe cose e troppi schemi".

La buona notizia è il ritorno di Andrea Conti tra i convocati, mentre Mattia Caldara è ancora fuori per un problema al polpaccio. Anche Kessie e Calhanoglu non sono al massimo: “Se alcuni non erano in panchina è perché già stavano male in Europa League. Kessie ha un problema dal derby, alla caviglia e al collaterale, vediamo domani. Calhanoglu ha preso un pestone al derby e non riesce nemmeno a mettersi le scarpe per scendere in campo perché ha un ematoma. I problemi sono questi", ha confessato Gattuso. Che però ha dato l’unica certezza: la presenza di Cutrone dal primo minuto: “Quando entra Patrick porta veemenza, voglia, pressione anche da solo su tutti gli avversari. Voglio vedere tutti con quel carattere, con quella voglia lì”. Chiusura su Higuain: “Quando la squadra non funziona, è normale che la punta ne risenta. Non è brillantissimo e gli arrivano pochi palloni, ma è la squadra che deve farlo rendere al massimo. Ma lui deve applaudire i compagni, dare prove di incoraggiamento e ne abbiamo parlato”.