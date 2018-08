Milan, ecco lo stagista Kakà: domani il primo giorno di scuola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inizia il periodo di stage di Kakà al Milan. Il brasiliano è sbarcato ieri a Milano e oggi sarà a Montecarlo per i sorteggi di Champions League. Il primo giorno di scuola vero e proprio, osserva stamane il quotidiano Tuttosport, è previsto per venerdì, quando guarderà Milan-Roma accanto a Leonardo e Paolo Maldini in tribuna d’onore. Non è ancora chiaro quanto durerà il periodi di apprendistato di Kakà, ma già si vocifera da giorni di un suo possibile coinvolgimento come talent scout in Brasile.