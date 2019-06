Milan, ecco Massara come ds. Il budget per il mercato sarà di 80 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan ha finalmente individuato il nuovo direttore sportivo: si tratta di Frederic Massara, ex ds della Roma, che in queste ore in stretto contatto con Maldini. Lo sottolinea il Corriere della Sera, che spiega come piano piano il club di via Aldo Rossi stia riempendo tutte le caselle dell'organigramma rossonero. Inoltre, il budget che i dirigenti avranno a disposizione per il mercato - si legge - potrebbe aggirarsi sugli 80 milioni.