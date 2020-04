Milan, Elliott aveva previsto l'emergenza e ha salvato i conti del trimestre

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il fondo Elliott, proprietario del Milan, aveva anticipato le mosse per rispondere alla pandemia in arrivo già dal mese di febbraio, e ha di conseguenza "protetto" i propri conti. Quando l'emergenza era ancora lontana, il fondatore Paul Singer aveva ordinato ai suoi 473 collaboratori sparsi tra New York, Londra, Hong Kong e Tokyo, di far approvvigionamenti di acqua, cibo e medicine per evitare luoghi pubblici e attrezzarsi per stare in casa almeno per un mese perché il virus stava circolando già tra soggetti asintomatici. Una mossa che ha permesso a Elliott di chiudere il trimestre ancora con un risultato positivo del 2,2%, risultati che si confrontano con il -33% di altri fondi nello stesso trimestre.