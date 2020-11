Milan, Elliott è stato chiaro: l'obiettivo è arrivare fino in fondo all'Europa League

L’Europa League non è un obiettivo secondario per il Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i vertici del fondo Elliott sono stati chiarissimi: la mission aziendale è arrivare fino in fondo alla competizione. Non è una questione solamente d’immagine. In ballo, infatti, ci sono anche una ventina di milioni. Insomma, la Coppa va presa molto sul serio.