Milan, Elliott non farà sconti: pagamento integrale in un'unica soluzione

Mentre Yonghong Li è alla ricerca di un nuovo socio di minoranza, Elliott resta in attesa di novità e soprattutto del rimborso del debito che dovrà arrivare entro ottobre: secondo La Gazzetta dello Sport, il fondo americano non farà sconti al Milan e vorrà tutti i soldi (circa 380 milioni di euro) in un’unica soluzione.