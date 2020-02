vedi letture

Milan, Elliott non ha intenzione di vendere in tempi brevi. L'obiettivo è quello di tornare al top

Elliott non ha intenzione di vendere il Milan in tempi brevi. Scrive così il Corriere della Sera, che spiega come l’impegno del fondo sia a lungo termine. L’obiettivo della famiglia Singer è quello di riportare il club in alto, dopo aver stabilizzato la situazione finanziaria. Nessuna cessione in vista, dunque: lo confermano gli investimenti effettuati fin qui, l’impegno sullo stadio e - conclude il quotidiano - l’organizzazione di una struttura manageriale di primo livello.