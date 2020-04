Milan, Elliott non molla: Gordon Singer e Gazidis vogliono riportare in alto il club

Tra Gordon Singer e Ivan Gazidis c'è un grande feeling. Tanto che - come riferisce La Gazzetta dello Sport - il loro obiettivo è stato chiaro fin da subito e cioè riportare in alto il Milan che da troppi anni non compete ad alti livelli. E per farlo, prima di tutto, il club rossonero deve ricominciare a camminare con le sue gambe, ma ovviamente servirà tempo e pazienza. L'idea è quella di puntare soprattutto su giocatori di prospettiva che andranno valorizzati nel tempo: l'esempio perfetto è Gigio Donnarumma, il quale è giovane, ma ha anche esperienza ed è già un fuoriclasse.

Avanti con Elliot - I primi due anni di Elliott alla guida del Milan, tra cambi di allenatore e dirigenti e tanti problemi, non sono andati come tutti si aspettavano. Il fondo americano non ha però nessuna intenzione di mollare, anzi vuole proseguire per la sua strada e raggiungere il suo obiettivo, vale a dire riportare in alto il club di via Aldo Rossi. Non sarà facile e ci vorrà tempo, ma Gordon Singer e Ivan Gazidis sono pronti a lottare per vincere questa sfida.