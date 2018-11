Milan, Elliott non si ferma a Paquetà. Vuole Ibrahimovic

© foto di Imago/Image Sport

Elliott non ha intenzione di fermarsi a Paqueta, come spiega Tuttosport di oggi. Il Milan ha bisogno di una punta in più e l'obiettivo primario rimane Ibrahimovic, che ha voglia di rimettersi in gioco in Europa. Possibile il prestito fino a maggio, come per Beckham, altrimenti servirebbe una rescissione consensuale.