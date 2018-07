Milan, Elliott pronto a subentrare. Lunedì possibile incontro con Mr Li

Yonghong Li non ha rispettato le scadenze ed il fondo Elliott non è stato rimborsato dei 32 milioni versati nei giorni scorsi. Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, Elliott può rilevare le quote di Mr Li e sostituirsi all'azionista di maggioranza entro una settimana. Nella giornata di lunedì però lo stesso Yonghong Li potrebbe presentarsi da Elliott con il nuovo acquirente, che dovrebbe nel caso mettere sul piatto i 32 milioni di cui sopra oltre ovviamente ai 380 milioni, quota del debito rossonero nei confronti del fondo. A quel punto Elliott potrà decidere se accettare la proposta e uscire definitivamente di scena o proseguire l'iter per rilevare la società. I nomi sono quelli più o meno noti e portano a tre piste americane: una legata a Rocco Commisso, una alla famiglia Ricketts e una a Stephen Ross. Inoltre, secondo la rosea, ci sarebbe anche un'altre pista non americana, probabilmente russa o asiatica, che starebbe guadagnando terreno sulle concorrenti.