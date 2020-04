Milan, Elliott pronto ad affidarsi totalmente a Rangnick. E lui intanto studia l'italiano

Il Milan vuole fortemente Ralf Rangnick al timone della squadra del futuro e il 61enne tedesco, fin dal primo contatto avvenuto diversi mesi fa, ha iniziato a studiare l'italiano per non farsi trovare impreparato all'appello. Il club di Elliott è pronto ad affidargli un ruolo da manager, visto che grazie al suo staff è sempre aggiornatissimo anche sui potenziali giocatori da portare in squadra. Proprio per questo, il Milan porterà a un taglio deciso dei ruoli dirigenziali, con quasi pieni poteri affidati a "Der Professor", come viene chiamato in patria. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.