Milan, Elliott smentisce contatti

Fondo Usa, grande rispetto per attuale management club

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 8 GIU - In merito ad alcune indiscrezioni giornalistiche apparse oggi, il fondo Elliott, attraverso un suo portavoce, nega all'Ansa di "aver contattato manager del calcio per ruoli dirigenziali nel Milan". Elliott, secondo quando apprende l'Ansa, ha il massimo rispetto per l'attuale management, a cui è affidata la guida della società rossonera. Elliott è il fondo Usa che, attraverso un prestito ponte da 303 milioni di euro, ha permesso a Yonghong Li di completare l'acquisto del Milan da Fininvest nella primavera del 2017. Un prestito che l'imprenditore cinese dovrà restituire, assieme agli interessi, entro il prossimo 15 ottobre.