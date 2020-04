Milan, Elliott stanzia 130 milioni per il mercato di Rangnick: i nomi nel mirino

Secondo quanto riferito da SportMediaset, il fondo Elliott, proprietario del Milan, avrebbe disposto di stanziare un budget da 130 milioni da mettere a disposizione di Ralf Rangnick in caso di firma come prossimo allenatore rossonero. Un mercato che sarà simile a quello che ha portato in alto il Lipsia, con giovani di talento da lanciare in casa. Il primo nome in lista per l'attacco è Loren Moron del Real Betis che ha una clausola rescissoria da 60 milioni ma che si potrebbe prendere per circa la metà. Poi Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese che però è in orbita Juventus visto che la Vecchia Signora potrebbe riacquistarlo per 26 milioni di euro. Juan Musso potrebbe essere il portiere designato per sostituire Donnarumma in partenza. Infine Dani Olmo, che attualmente è al Lipsia ma che a causa dei rapporti non decollati con il tecnico Nagelsmann potrebbe cambiare di nuovo maglia in estate.