Il gruppo Elliott, scrive questa mattina il Corriere dello Sport, ha fissato il prezzo della società rossonera fra i 500 ed i 600 milioni. Una stima che non presuppone una cessione societaria a stretto giro di posta, si legge, anche se il fondo americano vuole essere pronto ad ogni evenienza. La disponibilità ad ascoltare offerte insomma c'è, anche se al momento la strada più percorribile sembra quella dell'ingresso in società di un socio di minoranza.

I possibili partner - Nei mesi scorsi si è parlato del magnate russo Alisher Usmanov, ex azionista dell'Arsenal, ma pure dell'uomo di affari ceco Daniel Kretinski. I movimenti più recenti riguardano invece il fondo cinese Fosun, già in passato in trattativa per acquistare il Milan, che è legato a filo diretto con l'agente portoghese Jorge Mendes.