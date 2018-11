Milan, emergenza totale. Ora anche Bonaventura preoccupa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fino ad oggi si è parlato poco dell’infortunio di Giacomo Bonaventura perché s’immaginava una guarigione rapida del centrocampista del Milan. In realtà l’ex Atalanta manca già da cinque partite e probabilmente sarà costretto a saltarne altre nelle prossime settimane. L’emergenza infortuni del Milan potrebbe allargarsi ancora di più se verrà confermata l’indiscrezione di un’operazione a cui Bonaventura potrebbe sottoporsi. L’infiammazione al ginocchio sinistro, quello che in estate gli ha fatto perdere un mese di preparazione, non è spartita. Gattuso nella conferenza stampa post Juve ha parlato di un problema alla cartilagine e di un Bonaventura che non si allena in gruppo da tempo. Il giocatore sta pensando di operasi per porre rimedio al problema e nelle prossime ore dovrebbe avere un altro consulto medico prima di decidere insieme allo staff sanitario del Milan. Nel caso in cui dovesse operarsi, Bonaventura rischierebbe uno stop molto lungo e Gattuso perderebbe un altro titolare dopo Biglia, Strinic, Caldara e Musacchio. Una serie infinita d’infortuni, di entità diverse, che stanno falcidiando la rosa di Gattuso e ne stanno limitando le scelte. La sosta non restituirà all’allenatore nessuna pedina, perché gli infortuni sono seri e tutti con tempi di guarigione molto lunghi. Per questo sarà importante sfruttare tutta la rosa a disposizione fino alla riapertura del mercato dove la dirigenza rossonera dovrà rinforzarsi con 3-4 acquisti oltre Lucas Paquetà.