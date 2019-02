© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Deludente Milan nel primo tempo della sfida contro l'Empoli. 0-0 al termine dei primi 45' con la squadra di Gattuso incapace di sfondare, nonostante l'illusoria partenza che aveva anche portato al gol di Lucas Paquetá. Il brasiliano con un colpo di testa al 10' su splendido cross di Rodríguez aveva superato Drągowski ma era in fuorigioco, smorzando l'entusiasmo. Il pericolo sventato dà fiducia ai toscani, che pian piano prendono coraggio e oltre a difendere con ordine si prendono la licenza anche di osare, pur non impegnando mai Donnarumma. Unica azione realmente pericolosa è sui piedi di Castillejo: il sostituto di Suso con uno splendido tiro a giro trova una risposta da campione del portiere empolese. Male fin qui Piątek, mai pericoloso. Da valutare le condizioni di Kessié: l'ivoriano dopo uno scontro con Pasqual resta in campo stringendo i denti ma in condizioni non ottimali.